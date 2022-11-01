Донецк, 1 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В данный момент союзные войска продвигаются на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 ноября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Продвигаемся», — приводит его слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим ограничений полётов в 11 российских аэропортов продлён до 9 ноября.