Селенгинский район, Бурятия, 1 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии 1 ноября простились с погибшим в ходе специальной военной операции Виктором Вампиловым. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Виктор родился в 1982 году, после окончания школы служил в армии, принимал участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в Чечне, имел статус «Ветеран боевых действий». Был также награждён медалью «Участник боевых действий на Северном Кавказе».

В октябре 2022 года был призван из своего родного села в рамках частичной мобилизации, погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. У него остались жена и двое детей.

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