Нью-Дели, , 09:16 — REGNUM Полиция Индии арестовала девять человек в рамках расследования дела об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, где по последним сведениям погиб 141 человек, сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителя ведомства.

Под арестом

В числе задержанных есть продавцы билетов, охранники и специалисты, нанятые для ремонта конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и индийскому премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагедией в Гуджарате.

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