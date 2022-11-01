Тегеран, , 09:17 — REGNUM Правительство Ирана подвергло критике Южную Корею за плохое управлением ситуацией во время давки в центре Сеула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Ирана Насера Канаани.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Число погибших в результате давки во время праздника Хэллоуин 29 октября возросло до 156 человек, 151 человек получили ранения, 29 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших по меньшей мере 26 граждан из 14 стран, включая Иран.

Представитель иранского МИД заявил, что в результате трагического происшествия погибли пять иранцев, выразил надежду на то, что южнокорейские власти смогут отреагировать на ситуацию, а также предотвратить подобную ситуацию в будущем.

Между тем Канаани раскритиковал Сеул за выражение озабоченности по поводу иранских протестов против обязательного ношения хиджабов. По мнению иранского МИДа, позиция Южной Кореи была навязана США и Западом, и это отношение к внутренним иранским вопросам «неконструктивно».

«Южная Корея, которая в прошлом поддерживала с нами хорошие отношения, в последнее время демонстрирует безответственное поведение в таких вопросах, как замороженные активы», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана.