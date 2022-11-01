Биробиджан, , 09:25 — REGNUM В Заксобрание Еврейской автономии внесли законопроект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. При формировании главного финансового документа региона была учтена необходимость снижать долговую нагрузку области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного собрания.

Бюджет Bukvi.ru

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Доходы ЕАО в будущем году, как предполагается, составят 14,7 млрд рублей, расходы — 14,9 млрд. Соответственно, размер дефицита заложен на уровне 200 млн рублей. В 2024 году объём средств в казне ожидается в 13,5 млрд, в 2025 — 11,5 млрд, дефицит — 172 и 94 млн рублей соответственно.

При формировании бюджета учитывался объём средств, которые предстоит потратить на социальную поддержку населения. Пока бюджет предварительный, поскольку не принят федеральный аналогичный документ

«После того как Госдума примет бюджет РФ, будем корректировать доходы и расходы области исходя из уточненных данных по межбюджетным трансфертам регионам. Но даже эти цифры нельзя будет назвать окончательными. В течение года в бюджет будут поступать дополнительные доходы. В этом направлении большую работу проводит губернатор Ростислав Гольдштейн, привлекая в регион дополнительные федеральные средства», — пояснил председатель парламента ЕАО Роман Бойко.

В пример он привёл главный финансовый документ автономии на 2022 год, который за десять месяцев вырос почти на 21 млрд рублей благодаря перечислениям из федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Якутии на 2023–2025 году депутаты региона уже одобрили в первом чтении. Доходы республики в 2023 году ожидаются на уровне 257,6 млрд рублей, расходы — 260,3 млрд.