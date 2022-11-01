Москва, , 09:12 — REGNUM Режим ограничений полётов в 11 российских аэропортов продлён до 9 ноября, сообщили в Росавиации.

Самолеты ThePixelman

Перелёты ограничены в 11 воздушных гаванях южной и центральной части России, а именно в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Данный режим впервые был введён в феврале 2022 года на фоне начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР и продлевается еженедельно.

Пассажирам предлагают использовать альтернативные виды транспорта.