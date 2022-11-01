Донецк, 1 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 31 октября 2022 года составляет восемь человек (двое погибли, шесть ранены). Информация продолжает поступать», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования террористического режима Киева обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую.

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