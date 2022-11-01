Москва, , 09:11 — REGNUM В Госдуме информацию западных СМИ о якобы скупке Россией через третьи страны холодильники и стиральные машины ради чипов к военной технике назвали бредом.

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«Всё-таки мы не Папуа-Новая Гвинея, если они считают, что мы зависимы от бытовой техники, то они ошибаются. Всё необходимое мы можем взять через Китай, но если проще брать через параллельный импорт, то возьмем так», — рассуждает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

При этом он подтвердил рост нагрузки на оборонную промышленность — не зря создан координационный совет при правительстве РФ.

«Это не сильно афишируется, но у нас сегодня строятся новые заводы массово. Конечно, все детали раскрывать не буду, но это всё направлено на нужды вооруженных сил. Думаю, что к началу весны будут хорошие результаты», — добавил парламентарий.

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