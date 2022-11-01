Донецк, 1 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский район Донецка, Горловку и Ясиноватую. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Помимо этого, добавляется, что в 08:49 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка и в 09:03 — три снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли Горловку и Ясиноватую.