«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
Ярославль, 1 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Хоккеисты ярославского «Локомотива»
Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин на 51-й минуте. Вратарь ярославского клуба Иван Бочаров сыграл «на ноль», отразив 26 бросков по своим воротам.
На сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в Западной конференции, на счету команды 33 очка. «Динамо» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 24 очками.
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