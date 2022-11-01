Ярославль, 1 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Alxr-gol.livejournal.com Хоккеисты ярославского «Локомотива»

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин на 51-й минуте. Вратарь ярославского клуба Иван Бочаров сыграл «на ноль», отразив 26 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в Западной конференции, на счету команды 33 очка. «Динамо» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 24 очками.

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