Владивосток, , 09:08 — REGNUM В мэрии Владивостока рассказали о запланированных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства. Они пройдут в школах искусств, библиотеках, а также на различных площадках города.

День народного единства Василий Иванов © ИА REGNUM

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3 ноября в сквере между домами на улице Светланской пройдёт открытие выставки рисунков учащихся школ искусств. Свои произведения юные владивостокцы посвятили теме единства.

4 ноября у Дома молодежи пройдёт торжественный концерт общественных организаций и творческих коллективов.

Различные мастер-классы и лекции пройдут в библиотеках Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 4 и 5 ноября на площади имени Ленина пройдёт масштабный фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень», посвященный Дню народного единства. Лозунг фестиваля — #МЫВМЕСТЕ.