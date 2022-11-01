Москва, , 10:00 — REGNUM Генеральный секретарь Йенс Столтенберг своими заявлениями о роли России в Арктике пытается сформировать из Москвы образ врага. Об этом заявил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С озабоченностью воспринимаем эти заявления. Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице России», — цитирует Корчунова РИА Новости.

Он напомнил, что в Арктике намного больше военных баз альянса, нежели российских. Кроме того, Россия воздерживается от совместных учений в регионе, подчеркнул Корчунов.

«НАТО затягивает все больше стран в высокие широты. Многие страны вообще не имеют арктических компетенций. Это, соответственно, повышает риски непреднамеренных инцидентов, появления конфликтных ситуаций. Все это не может не вызывать у нас озабоченность», — добавил дипломат.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico заявил, что Североатлантический альянс видит увеличение военного присутствия России на Крайнем Севере.

«Мы видим, что на Крайнем Севере происходит одновременно много разных вещей. Мы, конечно, видим, увеличение присутствия России. Они открывают вновь старые военные базы советских времен. Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что самостоятельность внешней политики стран, которые являются одновременно членами Арктического совета и НАТО, вызывает вопросы.

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