Грозный, 1 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Чечне в 2023 году начнется реализация проекта по 100%-ной утилизации отходов. В этих целях в регионе будет построен завод «Экотехнопарк», сообщили в пресс-службе республиканского министерства строительства и ЖКХ.

Завод по переработке мусора

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Экология» в Чечне будут запущены комплексы для сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов в городах Гудермес и Шали, а также в Ачхой-Мартановском и Надтеречном районах. Их общая мощность составит до 470 тыс. кубометров, пишет ИА «Чечня Сегодня».

В рамках этого же нацпроекта в республике до конца 2022 года будут установлены 7000 специальных мусорных контейнеров для раздельного накопления отходов. В них будут отдельно собираться стекло, пластик, металл, бумага для дальнейшей переработки, а также пищевые, растительные и загрязненные отходы.

Ранее сообщалось, что Чечня вошла в число шести регионов, где в пилотном режиме будет реализован проект «Комплексная система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами». До 2024 года в регионе должны быть созданы восемь мусоросортировочных комплексов, которые в год смогут перерабатывать в общей сложности до 560 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов.