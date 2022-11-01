Рим, 1 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Правительство Италии отложило проведение судебной реформы, необходимой для получения средств из ЕС, и отменили требовании о вакцинации от COVID-19 для работников здравоохранения, передает агентство Reuters.

Vox España Джорджа Мелони

Оба шага означают разрыв с политикой администрации бывшего премьера Марио Драги, которая ввела жесткие ограничения в связи с COVID-19 и поддержала реформу, направленную на ускорение медленного судопроизводства в Италии.

Кабинет премьер-министра Джорджи Мелони постановил, что врачи и медсестры больше не обязаны проходить вакцинацию, и что те, кто был отстранен от работы до 31 декабря из-за отказа от прививки, будут немедленно восстановлены на рабочих местах.

Выступая на пресс-конференции после того, как кабинет одобрил эти меры, Мелони обвинила своих предшественников в «идеологическом» подходе к COVID-19 и сказала, что будет действовать по-другому.

«Предыдущие правительства принимали множество мер, которые не имели научного обоснования», — сказала Мелони.

Что касается судебной системы, Мелони сказала, что реформа, которая должна была вступить в силу со 2 ноября, подразумевает множество мер по реорганизации судопроизводства, но не создала ресурсов и инструментов для их практического осуществления.

«Наши суды и прокуратуры не готовы, и это рискует парализовать нашу судебную систему», — сказала она, добавив, что реформа в любом случае будет проведена до конца года — в срок, установленный Европейской комиссией.