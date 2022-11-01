Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Голосование на выборах в кнессет (однопалатный парламент) Израиля началось 1 ноября на избирательных участках страны.

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При этом известно, что проголосовать можно будет с 07:00 (08:00 мск) до 22:00 (23:00 мск) в крупных израильских городах и с 08:00 до 20:00 в небольших населенных пунктах в стране.

В голосовании имеют право принимать участие 6,8 млн граждан Израиля, которые могут отдать свой голос на 12 495 избирательных участках, из которых 230 специальных участков находится в домах престарелых и приютах.

Также известно, что день выборов в кнессет Израиля объявлен выходным, школы не работают и во многих из них открыты избирательные участки. Кроме того, полиция страны в связи с голосованием приведена в состояние повышенной готовности.

Помимо этого, ранее армия обороны Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов и потому 1 ноября контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты.