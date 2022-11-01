Москва, 1 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин поднялся на 10-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом 1 ноября сообщается на сайте организации.

Ruchess.ru Сергей Карякин

В активе Карякина 2747 баллов, он поднялся с 15-й на 10-ю строчку рейтинга.

Лидером является действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2859). На втором месте находится китайский гроссмейстер Дин Лижэнь (2811). Замыкает тройку представитель России Ян Непомнящий (2793).

Ранее Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию, которую он получил из-за публикации открытого письма с поддержкой специальной военной операции России на территории б. УССР.