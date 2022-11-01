Томск, 1 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Томской области проводили группу медиков, которые решили в свой отпуск поработать в гражданских больницах Луганской Народной Республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Врачи две недели проработают в Светлодарской и Первомайской районных больницах, причём, для некоторых это уже вторая подобная командировка. В группе трое хирургов, два травматолога-ортопеда и два анестезиолога-реаниматолога.

31 октября с медиками встретился губернатор Владимир Мазур, который обещал им, а также их семьям поддержку.

«Конечно, для меня очень важна встреча с медиками, которые спешат на помощь жителям освобожденных территорий по зову сердца и велению души. Помогайте людям, они в этом нуждаются. А мы будем помогать вам и вашим семьям», — отметил он.