Вашингтон, 1 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса намерены в ноябре провести саммит, на котором будут обсуждаться вопросы усиления кибербезопасности, сообщает Politico со ссылкой на чиновника в администрации США.

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По словам собеседника агентства, страны НАТО намерены в том числе обсудить угрозы в киберсфере, возникающие из-за ситуации на территории б. УССР.

Страны альянса опасаются якобы возможных кибератак из России в свете приближения зимы, уточнил источник.