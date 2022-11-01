Нью-Дели, , 09:01 — REGNUM Индийская полиция задержала девятерых человек в связи с обрушением вантового моста в городе Морви, в результате которого погибли более 130 человек, сообщает New York Post.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Генеральный инспектор Ашок Ядав сказал, что среди девяти человек, задержанных в связи с трагедией, были менеджеры оператора моста Oreva Group, кассиры и трое охранников.

«Мы не позволим виновным уйти, мы никого не пощадим», — отметил Ядав.

Власти штата Гуджарат возбудили дело против оператора Oreva Group по подозрению в предумышленном убийстве, покушении на преднамеренное убийство и других нарушениях.

По последним данным, в результате вантового моста в индийском штате Гуджарат погиб по меньшей мере 141 человек.