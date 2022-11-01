Джакарта, 1 ноября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что уровень присутствия на саммите G20 на Бали очень высок, сообщает Kompas.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Что касается присутствия лидеров, то на данный момент уровень посещаемости очень высок», — заявила Ретно Марсуди после ограниченной встречи в комплексе президентского дворца в Джакарте.

Глава МИД Индонезии не объявила, лидеры каких стран подтвердили, что будут присутствовать на Бали.

Планируется, что лидеры стран G20 прибудут на Бали 13–14 ноября 2022 года, затем состоится саммит G20 15–16 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 18 стран предложили провести двустороннюю встречу с президентом Джоко Видодо на саммите G20.