Челябинск, , 08:58 — REGNUM 16-летняя девушка из Челябинска удостоена медали «За проявленное мужество». Церемония награждения её и других детей и подростков состоится 3 ноября в Совете Федерации.

Награждение детей и подростков, проявивших личное мужество и спасших человеческие жизни Council.gov.ru

Инцидент произошёл 14 июля на улице Дружбы. Екатерине Юльтимуровой тогда было 15 лет.

Она гуляла с подругами и заметила, что в окне третьего этажа стоит маленькая девочка, облокотившаяся на москитную сетку. Когда девочка начала падать, школьница успела поймать её на лету.

Как сообщало ИА REGNUM, героический поступок девушки вызвал широкий резонанс. Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков и руководитель областного управления СКР Пётр Решетников вручили девушке благодарности.

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