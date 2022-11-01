Москва, , 08:59 — REGNUM В Турции пять отелей начнут работать с российскими сервисами по приёму платежей после отказа турецких банков работать с картами «Мир». Об этом сообщает газета «Известия».

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Таким образом гостиницы смогут работать не только с российскими картами «Мир», но также и с Visa и Mastercard, выпущенными в РФ.

Российские карты, по данным издания, принимаются в трёх отелях сети Nirvana, Papillon Zeugma Relaxury и Papillon Belvil.

Напомним, заявления американского минфина с угрозами введения вторичных санкций вынудили турецкие банки отказаться от работы с российскими картами «Мир».