Пять турецких отелей подключат российские системы для приёма карт «Мир»
Москва, 1 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Турции пять отелей начнут работать с российскими сервисами по приёму платежей после отказа турецких банков работать с картами «Мир». Об этом сообщает газета «Известия».
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Таким образом, гостиницы смогут работать не только с российскими картами «Мир», но также и с Visa и Mastercard, выпущенными в РФ.
Российские карты, по данным издания, принимаются в трёх отелях сети Nirvana, Papillon Zeugma Relaxury и Papillon Belvil.
Напомним, заявления американского минфина с угрозами введения вторичных санкций вынудили турецкие банки отказаться от работы с российскими картами «Мир».