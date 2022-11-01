Владивосток, , 08:56 — REGNUM В Приморье с начала года по программе капремонта обновлено более 100 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе правительства края.

Стройматериалы для капитального ремонта крыши Богдан Борман © ИА REGNUM

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В течение последней недели работы завершены на 11 объектах — в домах ремонтируют крыши, инженерные сети, меняют лифты.

Работы ведутся ещё по 280 адресам в городах и посёлках Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярославский фонд капремонта готовит предложение об увеличении размеров взносов с жителей.