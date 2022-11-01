Санкт-Петербург, , 08:53 — REGNUM Ленинградская военно-морская база ВМФ России 1 ноября пополнится вторым противодиверсионным катером проекта «Грачонок». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Противодиверсионный катер проекта «Грачёнок» Mil.ru

На новейшем катере, предназначенном для охраны прибрежной акватории базы и оказания противодействия подводным диверсионным силам и средствам противника, 1 ноября будет торжественно поднят военно-морской флаг, боевой корабль официально войдёт в состав ВМФ России.

пресс-служба Минобороны РФ «По решению главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова церемония подъёма Андреевского флага на противодиверсионном катере пройдёт в Кронштадте под руководством командира ЛенВМБ капитана первого ранга Андрея Салошина».

Катеру, построенному на Зеленодольском судостроительном заводе, после приёма в состав ВМФ будет присвоено собственное наименование.

Противодиверсионные катера проекта 21 980 «Грачонок» предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ России и борьбы с диверсионными группами противниками, включая боевых пловцов. Для выполнения этих задач они оснащаются гидроакустической станцией «Анапа», радиолокатором «МР-231», комплексом освещения «МТК-201 М3» и комплексом обнаружения подводных объектов «Кальмар».

Как сообщало ИА REGNUM, в охране пунктов базирования кораблей, судов и подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке примет участие третий новейший противодиверсионный катер проекта 21 980 «Грачонок».

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