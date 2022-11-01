Благовещенск, 1 ноября 2022, 17:50 — REGNUM На одной из производственных линий молочного комбината в Благовещенске внедрят бережливое производство по нацпроекту «Производительность труда». В нём компания намерена участвовать в течении полугода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Оптимизационные процессы будут проходить на линии по производству творожной продукции, которая на данный момент выпускается в объёме до двух тонн в сутки. Цель модернизации — снизить издержки и, как следствие, себестоимость продукции, отметила генеральный директор БМК Надежда Анищенко.
Всего в Приамурье в нацпроекте «Производительность труда» участвуют три предприятия, в том числе Маслоэкстракционный завод «Амурский», который занимается переработкой сои и зерновых культур, и Амурский завод металлоконструкций в Благовещенске. Всего принять участие в нацпроекте до 2024 года смогут 27 предприятий. Особенно важно оптимизировать производство пищевых продуктов, так как от них зависит продовольственная безопасность России, подчеркнула министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.
Как сообщало ИА REGNUM, модернизация производства на маслоэкстракционном заводе «Амурский» проходит в несколько этапов. Всего планируется устранить 37 проблем, которые затрудняют производство продукции, часть из них уже проработана.