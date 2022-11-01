Благовещенск, , 17:50 — REGNUM На одной из производственных линий молочного комбината в Благовещенске внедрят бережливое производство по нацпроекту «Производительность труда». В нём компания намерена участвовать в течении полугода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

На молокозаводе Пресс-служба правительства Тверской области

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«За это время вместе с сотрудниками комбината нам предстоит выявить и исключить основные потери в производственных процессах. Они могут быть связаны с перепроизводством, излишними запасами, ненужной транспортировкой изделий, избыточной обработкой и тд. В результате это приведет к снижению времени протекания основных рабочих процессов, повышения эффективности работы персонала и использования оборудования, сокращению дистанции и времени транспортировки, а также к ежегодному увеличению объема выпускаемой продукции в среднем на 5%», — рассказал старший руководитель проекта ФЦК Сергей Сосинович.

Оптимизационные процессы будут проходить на линии по производству творожной продукции, которая на данный момент выпускается в объёме до двух тонн в сутки. Цель модернизации — снизить издержки и, как следствие, себестоимость продукции, отметила генеральный директор БМК Надежда Анищенко.

«Бережливому производству уже обучилось несколько наших специалистов, за время участия в нацпроекте полезные знания и статус «внутреннего тренера» получат еще два сотрудника, которые в дальнейшем помогут распространить приобретенный опыт на все производственные линии комбината», — пояснила она.

Всего в Приамурье в нацпроекте «Производительность труда» участвуют три предприятия, в том числе Маслоэкстракционный завод «Амурский», который занимается переработкой сои и зерновых культур, и Амурский завод металлоконструкций в Благовещенске. Всего принять участие в нацпроекте до 2024 года смогут 27 предприятий. Особенно важно оптимизировать производство пищевых продуктов, так как от них зависит продовольственная безопасность России, подчеркнула министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

«Важно, что участие в национальном проекте «Производительность труда» позволяет организациям претендовать на ряд дополнительных мер поддержки. В их числе — налоговые преференции, льготные кредиты по ставке 1% годовых и помощь в выводе продукции на экспорт», — также отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизация производства на маслоэкстракционном заводе «Амурский» проходит в несколько этапов. Всего планируется устранить 37 проблем, которые затрудняют производство продукции, часть из них уже проработана.