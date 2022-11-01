Грозный, , 08:53 — REGNUM В Чечне может появиться иранский торговый центр. Республика выбрана одним из субъектов России, в которых власти Ирана планируют открыть свое торговое представительство. Об этом заявил торговый представитель Ирана в России Мохсен Рахими в ходе заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая проходит с 29 октября по 2 ноября в Грозном.

Флаг Ирана

В ходе встречи с представителями органов власти в Чечни Рахими отметил, что сотрудничеству между иранскими и российскими регионами власти Ирана придают большое значение, стремясь налаживать необходимое взаимодействие.

«Мы хотим создать несколько торговых центров исламской республики Иран в ключевых городах России, в том числе и в Чеченской Республике. Я очень надеюсь, что руководство республики поддержит это стремление и у нас будет достаточно продуктивное сотрудничество», — приводит слова представителя Ирана ИА «Грозный-Информ».

В ответном слове министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Рустам Шаптукаев отметил, что власти Чечни будут рады открытию иранского торгового центра и выразил надежду, что этот событие состоится в ближайшее время.