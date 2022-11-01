Донецк, , 08:53 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 15 мин калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что в 08:36 киевские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье начнут собирать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Устройства будут наполовину состоять из производимых в крае комплектующих.