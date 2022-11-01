Чебоксары, , 08:53 — REGNUM В Чебоксарах вслед за решением чувашских властей предлагают продлить отсрочку от уплаты арендных платежей за землю и не индексировать размер платы. Это следует из проекта постановления, разработанного администрацией Чебоксар и внесённого на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Муниципальные власти разработали проект «в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Предлагается установить отсрочку уплаты по договорам аренды муниципальных земельных участков и участков, государственная собственность на которые не разграничена, с 1 мая по 1 ноября 2022 года. В случае принятия решения это коснётся арендаторов, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Как следует из документа, отсрочку планируется предоставлять на основании письменного заявления арендатора и последующего подписания дополнительного соглашения.

«Установить, что арендная плата по договорам аренды […] за период с 1 мая по 1 ноября 2022 г. подлежит уплате с 1 января по 31 декабря 2023 г. ежемесячно в размере не менее одной двенадцатой её части», — говорится в документе.

Также предлагается отменить увеличение на 3,9% размера арендной платы в 2022 году за земельные участки.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Чувашии принято решение об отсрочке платежей за аренду земли, которая находится в государственной собственности. Также на прежнем уровне остался размер арендной платы. Региональные власти рекомендовали муниципалитетам рекомендовали при рассмотрении подобных вопросов руководствоваться данным документом.

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