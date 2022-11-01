Тбилиси, 1 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Экс-депутат грузинского парламента Джонди Багатурия назвал бывшего президента Михаила Саакашвили виновником передачи грузинских земель Азербайджану, сообщает 1 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Это заявление Багатурия сделал в суде выступая в качестве свидетеля по так называемому «делу картографов». По его словам, в 2006 года Саакашвили, идя навстречу просьбе азербайджанского президента Ильхама Алиева, распорядился передать Азербайджану стратегические высоты в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи. Именно после этого распоряжения Саакашвили данные территории заняли азербайджанские пограничники. Поэтому никакой вины картографов в передачи грузинских земель Азербайджану быть не может.

Напомним, что сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичёва в октябре 2020 года были обвинены в том, что они, будучи членами комиссии по делимитации и демаркации грузино-армянской границы, незаконны передали Азербайджану грузинские территории на спорных участках вблизи средневекового монастыря Давид-Гареджи.