Брюссель, , 08:50 — REGNUM Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что европейские правительства и компании должны осознать, что Китай является соперником ЕС, и быть бдительными, одобряя китайские инвестиции, передает агентство Reuters.

Тьерри Бретон (сс) European Parliament

По всей видимости, еврокомиссар отчасти адресовал это предупреждение Германии, делегация которой во главе с канцлером Олафом Шольцем посетит Пекин в пятницу 4 ноября.

За последние несколько лет ЕС принял ряд защитных мер, направленных на улучшение контроля над инвестициями в компании, принадлежащие иностранным государствам, в том числе китайским, чтобы страны-конкуренты не получили рычагов влияния на союз.

При этом многие были озадачены недавним решением ФРГ одобрить продажу китайской компании доли в порту Гамбурга, крупнейшем в стране.

В интервью агентству Рейтер Бретон сказал, что решение о продаже только 25% акций терминала китайской компании Cosco «предпочтительнее», чем первоначальное предложение, которое предусматривало продажу Китаю более трети акций.

«Мы должны быть крайне бдительными», — сказал он.

По словам Бретона, с тех пор, как в 2019 году ЕС назвал Китай «системным конкурентом», страны союза приняли ряд мер, которые они могут применить, чтобы блокировать инвестиции в критически важную инфраструктуру.

«Страны — члены ЕС должны использовать их и изменить свое поведение», — сказал Бретон.

Визит Шольца станет первым визитом лидера страны Евросоюза в Китай с начала пандемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы крупного бизнеса ФРГ вместе с канцлером Шольцем посетят Китай