Берлин, 1 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Предложения по лимиту на повышение стоимости газа, а также по выделению 91 млрд евро субсидий на 2023 год для поддержки потребителей планирует утвердить правительство Германии. Об этом 31 октября сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Предполагается, что благодаря данной мере рядовые потребители смогут приобрести по фиксированной цене до 80% газа. Предприятия планируется обеспечить топливом на 70%, они же, в свою очередь, обязуются сохранить производство и до 90% рабочих мест.

Как отмечают экономисты, расходы по введению ограничения стоимости газа снова лягут на бюджет государства, увеличив госдолг. Всего же понадобится для уменьшения расходов на энергию около 200 млрд евро, а также снижение налога на газ с 19% до 7%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что энергетический кризис ударил по здравоохранению Германии. Из-за перебоев в поставках в аптеках часто не бывает важных лекарств и возникли трудности с рабочим инвентарём, используемым медицинским персоналом каждый день.