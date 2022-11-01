Ярославль, , 08:47 — REGNUM Ярославскому государственному театральному институту присвоено имя режиссёра Фирса Шишигина. Об этом сообщила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Портрет Фирса Шишигина yarregion.ru

Присвоение имени приурочено к 60-летию Ярославского театрального училища, преемником которого стал ЯГТИ. Училище было создано по инициативе глав­ного режиссера Государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова Фирса Ефимовича Шишигина в 1962 году. В 1980 году училище получило статус высшего учебного заведения.

«За 42 года работы ЯГТИ подготовил около 3 тысяч актеров, режиссеров, художников театра и театроведов, из них сотни получили почетные звания народных и заслуженных артистов России», — рассказал ректор Ярославского государственного театрального института Сергей Куценко.

Народный артист СССР Фирс Шишигин являлся главным режиссёром и художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Г. Волкова в 1960–1978 гг.