Ярославль, 1 ноября 2022, 08:47 — REGNUM Ярославскому государственному театральному институту присвоено имя режиссёра Фирса Шишигина. Об этом сообщила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.
Присвоение имени приурочено к 60-летию Ярославского театрального училища, преемником которого стал ЯГТИ. Училище было создано по инициативе главного режиссера Государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова Фирса Ефимовича Шишигина в 1962 году. В 1980 году училище получило статус высшего учебного заведения.
Народный артист СССР Фирс Шишигин являлся главным режиссёром и художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Г. Волкова в 1960–1978 гг.