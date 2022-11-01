Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Прямых опровержений сообщений о причастности преступного режима Киева при поддержке кураторов из стран Запада к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе, которая была произведена 29 октября, не услышала в ходе заседания Совбеза ООН делегация России. Об этом 1 ноября сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Un.org Дмитрий Полянский

«Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили [киевские боевики] при помощи своих западных кураторов», — написал он в своём сообщении.

Также Полянский отметил, что в ходе заседания делегации стран Запада занимались возложением на Россию вины «за ситуацию вообще», говорили об ударе ВС РФ по инфраструктуре на захваченной Киевом территории б. УССР, «пугали мировым голодом» из-за действий российской стороны и призывали Москву немедленно возвратиться к участию в «зерновой сделке».

«Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала. Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договорённостям», — добавил заместитель постпреда РФ при ООН.

При этом он указал, что в конце октября российская сторона «явно измотала» представителей Запада заседаниями Совбеза ООН по ситуации на территории б. УССР, и добавил, что Москва будет «дожимать их в ноябре», так как у неё имеется достаточное количество неудобной для Запада и киевского режима фактуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что более 70 морских судов были пойманы на нарушениях правил «зерновой сделки» с начала ее реализации.