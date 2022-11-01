Горно-Алтайск, 1 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай единовременную региональную выплату в размере 100 тыс. рублей получили 93% мобилизованных жителей. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Проводы мобилизованных в Республике Алтай

«По ряду реквизитов сейчас проводится уточнение данных. В ближайшие 1-2 дня выплаты получат все мобилизованные из региона граждане», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, 22 и 23 октября местные жители проводили две группы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации к местам прохождения подготовки. Руководитель субъекта обещал военнослужащим, что их семьи будут поддерживать региональные власти.