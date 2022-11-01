Вашингтон, 1 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Американские нефтяные компании получают сверхприбыль, но не следуют обязательствам по поддержке американского народа, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства инвестировать в Америку, поддерживать американский народ», — цитирует его Reuters.

Байден добавил, что нефтяные компании отчитались о рекордных прибылях, однако они направляют свои прибыли акционерам вместо того, чтобы улучшить ситуацию для американских потребителей.