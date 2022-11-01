Владивосток, 1 ноября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Приморье начнут собирать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Устройства будут наполовину состоять из производимых в крае комплектующих, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

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Губернатор Олег Кожемяко сказал, что на фронте нужны тепловизоры, приборы дневного и ночного видения, беспилотные летательные аппараты.

«Мы разрабатываем сейчас механизмы, благодаря которым сами здесь в крае будем запускать производство беспилотных летательных аппаратов. Будем формировать не просто закупки, но и поставки произведенных непосредственно в Приморье таких аппаратов. И это кооперация наших предприятий, заводов, которые в том числе выпускают двигатели, композитные материалы, корпусы, электронную компонентную базу. У нас здесь будет вестись сборка, при этом аппараты на 55% будут состоять из комплектующих, производимых в крае», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись уничтожения российскими беспилотниками зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и двух гаубиц М777 производства США киевских боевиков в зоне спецоперации показало 29 октября Минобороны России.