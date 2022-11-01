Тирасполь, , 08:44 — REGNUM Властям Молдавии для преодоления энергетического кризиса, разразившегося в стране, нужно наладить отношения с Россией. Об этом 31 октября заявил в эфире телеканала ТСВ глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Виталий Игнатьев Официальный сайт президента ПМР

«Мы, конечно, настоятельно рекомендуем молдавским коллегам активизировать все возможные ресурсы не столько в направлении экономии того, чего не достает, а сколько в направлении получения (газа) столько, сколько нужно», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что Молдавия не найдёт другого поставщика, который мог бы удовлетворить потребности республики в газе. Тирасполь рекомендует Кишинёву активизировать переговоры с Москвой.

Напомним, Газпром подтвердил на ноябрь поставки 5,7 млн кубометров газа в Молдавию и Приднестровье, что примерно на 40% меньше потребностей в это время года.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия не заключила договор с Приднестровьем на поставку электроэнергии