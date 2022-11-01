Сент-Луис, США, 1 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Lisa Gansky «Лос-Анджелес Кингз»

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Карл Грундстрём. Ещё по шайбе забросили Габриэль Виларди, Анже Копитар и Артур Калиев.

В составе «Сент-Луиса» точным броском отметился российский форвард Алексей Торопченко после передачи Ивана Барбашёва.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 12 очков. «Сент-Луис» идёт на 12-м месте в Западной конференции с шестью очками.

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