Донецк, , 08:43 — REGNUM За последние сутки два мирных жителя погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 1 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным представительства, всего за сутки в результате преступных действий киевского режима погибли два человека. Ещё шесть человек получили ранения.

В СЦКК подчеркнули, что данные не являются окончательными.

«Информация продолжает поступать», — говорится в публикации телеграм-канала представительства.