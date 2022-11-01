Два мирных жителя ДНР погибли за сутки при обстрелах
Донецк, 1 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. За последние сутки два мирных жителя погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 1 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом после артобстрела
По данным представительства, всего за сутки в результате преступных действий киевского режима погибли два человека. Ещё шесть человек получили ранения.
В СЦКК подчеркнули, что данные не являются окончательными.
«Информация продолжает поступать», — говорится в публикации телеграм-канала представительства.