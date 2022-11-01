Салехард, 1 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. На Ямале снизилась смертность от болезней системы кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сердце

По словам заместителя главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Половодовой, заболевания системы кровообращения остаются в регионе на первом месте. Четверть из тысячи обследованных в ходе диспансеризации имеют повышенное артериальное давление. Известно, что у людей с высоким давлением инсульты развиваются в семь раз чаще.

За первые девять месяцев 2022 года показатель смертности от болезней системы кровообращения составил на Ямале 183,3 на 100 тысяч населения, что на 10% меньше аналогичного показателя 2021 года.

В департаменте здравоохранения ЯНАО отмечают, что достичь положительных результатов удалось благодаря усиленной комплексной профилактической работе, а также активному оснащению медицинских учреждений региона специализированным оборудованием. Ямальские медики проводят беседы с молодежью, мастер-классы, выездные экспресс-обследования и диспансеризацию.

В регионе развита система поддержки пациентов, перенесших инсульт и инфаркт. С 2020 года более 2500 человек воспользовались региональной мерой поддержки и бесплатно получили лекарства для лечения на дому.

Отмечается, что с октября 2022 года ямальцы с повышенным давлением дополнительно обеспечиваются гипотензивными препаратами со скидкой 50%. Более семи тысяч ямальцев воспользовались данной льготой. Кроме того, в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для медучреждений региона были приобретены роботизированные аппараты для терапии верхних и нижних конечностей, подъемник для больных, передвижной аппарат УЗИ для исследований сердца и сосудов и другие аппараты.