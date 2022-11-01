Москва, 1 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Развитость услуг сервисов такси жители России оценивают выше, чем развитость маршрутов общественного транспорта, — 71% против 50%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Услугами такси с разной периодичностью в течение года пользуются 66% граждан, из них 33% — регулярные пассажиры. 29% ездят на такси несколько раз в месяц и чаще, 37% — несколько раз в полгода, 20% — раз в год и реже.

Регулярные пассажиры такси в России — жители сёл (52%), молодежь 18-34 лет (45-46%) и люди с хорошим материальным положением (36%). Время ожидания подачи автомобиля при вызове устраивает 79% граждан.

Опрос проведен 21–23 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет по случайной выборке мобильных номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (2%) удовлетворены работой общественного транспорта.

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