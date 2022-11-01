Пхеньян, , 08:43 — REGNUM В сентябре 2022 года почти 300 тыс. детей в КНДР были вакцинированы комбинированной вакциной. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Дети. КНДР Nicor

Согласно опубликованным данным, 5-валетную вакцину получили 296 310 северокорейских детей.

5-валетная комбинированная вакцина предназначена для профилактики пяти заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и менингита.

Сообщается, что прививки получили дели, которые должны были пройти вакцинацию с июня 2021 года по май 2022 года и которые пропустили вакцинацию из-за антиковидных мер властей.

Напомним, что в январе 2020 года КНДР закрыла свои границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В феврале текущего года представители ЮНИСЕФ сообщили, что поставили в Северную Корею комбинированную вакцину, а также пищевые добавки для беременных и кормящих женщин и фолиевую кислоту.

Как сообщало ИА REGNUM, Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее.

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