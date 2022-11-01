Уфа, 1 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Более восьми млн рублей намерен направить инвестор на создание завода по производству древесного угля в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цитата из д/ф «Сказки о Маме». реж. Софья Горленко. 2016. Россия Костер

Сообщается, что Минэкономразвития России включило еще одно предприятие в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск».

Отмечается, что проектная мощность нового производства может составить 720 тонн в год. В качестве сырья для производства фирма будет использовать древесину местных заготовителей и отходы деревообработки.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства региона — министра экономического развития и инвестиционной политики республикиРустама Муратова, проект планируется реализовать в течение 2022−2026 годов, в результате будут созданы 11 новых рабочих мест.

Сообщается, что статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в Башкирии присвоен 125 организациям. Инвесторы направили в экономику Башкирии около 6,5 млрд рублей и создали свыше 4,5 тысяч новых рабочих мест.