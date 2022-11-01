Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM Передвижная резиденция «Поезд Деда Мороза» сделает остановки в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Дед Мороз встречает детей Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поезд главного новогоднего персонажа отправится в путешествие из Великого Устюга 22 октября. В Свердловскую область состав прибудет 29 ноября. В этот день он остановится в Каменске-Уральском, а уже 1 ноября поезд прибудет сначала в Первоуральск, затем в Екатеринбург.

Посетителей передвижной резиденции ждёт праздничная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, чаепитие и подарки. В Каменске-Уральском и Екатеринбурге также предусмотрена возможность посетить передвижную резиденцию Деда Мороза по заранее приобретённому билету.