Донецк, , 08:38 — REGNUM Вооружённые формирования террористического режима Киева обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 08:28 боевики ВСУ впустили три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на изменении условий «зерновой сделки» настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин.