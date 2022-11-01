Черкесск, 1 ноября 2022, 08:38 — REGNUM Из Карачаево-Черкесии отправлены мобилизованным из республики военнослужащим еще две партии дополнительного обмундирования и снаряжения. Это комплекты одежды, предметы личной гигиены, товары первой необходимости, а также газовые баллоны и портативные горелки, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
По словам Темрезова, работа по сбору гуманитарного груза для мобилизованных в республике не прекращается ни на день. К ней все активнее подключаются представители бизнеса, меценаты, активисты общественных организаций и волонтеры.
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