Черкесск, 1 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Из Карачаево-Черкесии отправлены мобилизованным из республики военнослужащим еще две партии дополнительного обмундирования и снаряжения. Это комплекты одежды, предметы личной гигиены, товары первой необходимости, а также газовые баллоны и портативные горелки, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Также в зону СВО от Карачаево-Черкесии будут переданы и дополнительные технические средства, что в совокупности с имеющимся снаряжением, может стать ощутимым подспорьем для наших солдат и офицеров», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

По словам Темрезова, работа по сбору гуманитарного груза для мобилизованных в республике не прекращается ни на день. К ней все активнее подключаются представители бизнеса, меценаты, активисты общественных организаций и волонтеры.