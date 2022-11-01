Джакарта, 1 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 18 стран предложили провести двустороннюю встречу с президентом Джоко Видодо на саммите G20, сообщает CNN Indonesia.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

Ретно Марсуди не захотела раскрывать список стран. Однако глава МИД позаботилась о том, чтобы Соединенные Штаты стали одной из стран в списке.

Индонезия согласовывает график двусторонних встреч.

Правительство выделит время для встречи стран с Джоко Видодо на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьетнаме 10–13 ноября. Другие, вероятно, проведут двусторонние встречи с президентом на саммите АТЭС в Таиланде 15–16 ноября.

«Президент очень признателен и хотел бы провести встречи в соответствии с просьбами лидеров других стран», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Джоко Видодо отправится на Бали 13 ноября 2022 года для участия в саммите G20.